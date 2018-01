Pořád jí to sluší: Podívejte se, jak teď vypadá legendární Popelka Libuška Šafránková (64)

Libuška Šafránková Profimedia.cz

Jedna z našich nejoblíbenějších hereček Libuška Šafránková (64) se ve společnosti téměř neobjevuje. Fotografové ji ale před Vánoci zastihli, jak míří do kosmetického salonu.

Legendární Popelka se potýkala se zdravotními problémy, které sice překonala, ale na filmovém plátně a televizních obrazovkách ji prozatím ve zbrusu nových rolích nevídáme.

Oblíbená herečka se věnuje především sama sobě, a jak je vidět, pořád jí to sluší. Šafránková je u televizních diváků pořád nesmírně populární.

Obzvlášť o vánočních svátcích byla na obrazovkách skoro každý den. Kromě klasiky v podobě Tří oříšků pro Popelku a dalších pohádek, bavila například ve slavných komediích Vrchní, prchni! či Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.

Šafránková by se nejnověji měla objevit v pohádce Jana Budaře Princ Mamánek, která se ale ještě nezačala natáčet, což je velká škoda. Populární herečka si totiž v pohádce měla zahrát společně se svým manželem Josefem Abrhámem. A to by byl úspěch u diváků určitě zaručen. ■