Unikl jen o vlásek: Zdeněk Troška chtěl modrookému Jakubu Prachařovi na natáčení nasadit tmavé čočky

Jakub Prachař o filmu Čertoviny

Hlavními hrdiny nové pohádky Zdeňka Trošky (64) Čertoviny, která vstoupí na začátku ledna do kin, jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. V rolích čertů se představí Jakub Prachař (34) a Dominick Benedikt.