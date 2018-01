Oldřich Kaiser skončil o Vánocích v nemocnici: Co se mu stalo?

Oldřich Kaiser leží v nemocnici. Michaela Feuereislová

Kvůli bolesti páteře ale skončil na jednotce intenzivní péče!

"Má něco s krční páteří a vystřeluje mu to do ruky, která je kvůli tomu ochromená. A protože v tom představení má hrát na kytaru, tak to bylo zrušené," řekl webu TN.cz Kaiserův dlouholetý parťák Jiří Lábus.

Vyšetření ale podle jeho slov dopadla dobře a Kaisera prý z nemocnice brzy pustí domů. Oblíbenému herci přejeme pevné zdraví. ■