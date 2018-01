Lyže si půjčila ze svého dětského domova: Lyžovat missku Veroniku Kašákovou naučili právě tam

Veronika Kašáková na horách Super.cz

S Verčou jsme se potkali ve Špindlerově Mlýně, ještě než odletěla na dovolenou na Bali. "Hory mě nadchly asi dva roky zpátky, kdy jsem byla poprvé v Alpách, na sníh jsem byla natěšená víc než na moře," řekla Super.cz.

"Bylo skvělé, že tety vychovatelky byly lyžařky, takže já lyžuju od nějakých deseti let. Do děcáku jsem si jela i lyže vypůjčit. Děti v domovech sportují, je to na pedagozích. Třeba v dětském domově v Praze hraje pan ředitel fotbal, takže děti hrají fotbal. No a u nás se lyžovalo. Nedávno jsme zrovna předávali šek na lyžařský výcvik pro děti z domovů," svěřila.

"Pokud jde o materiální stránku, mají se děti v dětských domovech kolikrát lépe než v rodinách, hlavně těch sociálně slabších. My opravdu nejsme chudáčci," ujistila nás Veronika. ■