Český Rocky po osmi letech požádal o Vánocích přítelkyni o ruku: Tohle je zásnubní prsten krásné Kateřiny

Peter Pecha se zasnoubil s krásnou Kateřinou. Foto: archiv P. Pechy

Peter měl vše dopředu naplánované a svou lásku chtěl překvapit ve velkém stylu. Žádost o ruku měl vymyšlenou jako vystřiženou z dnes již legendárního snímku Rocky, kterého sám v Kongresovém centru v Praze již několik měsíců úspěšně ztvárňuje.

„Na Štědrý den jsme byli před večeří na procházce Starým městem. Měl jsem to už nějaký čas připravené, a chtěl jsem to udělat na kluzišti ve Starém městě. Ale bohužel jsme se s provozním špatně domluvili a zavřel o hodinu dřív,“ svěřil se Pecha, který naštěstí nezazmatkoval.

„Vymyslel jsem plán „B“. Po romantické procházce jsme vyšli až na vyhlídku v Letenských sadech a tam jsem se vyslovil. Samozřejmě jsem klasicky poklekl. Byly to naše první společné Vánoce, a proto jsem chtěl abychom na ně nikdy nezapomněli,“ prozradil Peter, který se s krásnou Kateřinou Sedlákovou, která nejenže zpívá s Bárou Polákovou, ale taktéž působí v Hudebním divadle Karlín a v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, seznámil během studií na JAMU v Brně.

Ačkoliv tradice káže, že svatba by měla být do roka a do dne, Pecha se snoubenkou si dají nejspíš na čas. „Zatím necháváme doznít ty pocity. Uvidíme, zda svatbu stihneme do léta nebo ne. Bude to překvapení i pro nás,“ vysvětlil Peter. ■