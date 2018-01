Takto trávila Vánoce nejkrásnější Češka: Habáňová o svátcích diety rozhodně nedrží!

Takto trávila svátky Michaela Habáňová. Foto: Miss Events

Od finále České Miss 2017 uběhly tři měsíce a Michaela Habáňová (21) má za sebou účast na světové soutěži krásy, různé pracovní zakázky i účast na zajímavých akcích. Vánoce jsou pro nejkrásnější Češku roku 2017 obdobím, kdy si plánovala odpočinout, a hlavně strávit čas s těmi nejbližšími. Míša prozradila, na jaké tradice si potrpí, co ji o Vánocích potkalo i to, že diety o svátcích nedrží.



„Moji rodiče by raději trávili vánoční svátky na naší chalupě v Beskydech, ale my se sestrou chceme být doma a dodržujeme tradice. Stromeček zdobíme vždy 23.12. v noci, protože moje malá sestra stále věří na Ježíška. Na Štědrý den nás všechny vesele budí, že Ježíšek přinesl stromeček. Každoročně pouštíme skořápky po vodě, jestli spolu budeme na blízku celý rok. Poté všichni dohromady snídáme vánočku, kterou nám vždy upeče babička. Po snídani se vydáváme na 8 km dlouhou procházku s rodinou a kamarády. Po návratu zpět domů začneme chystat stůl a společně i s babičkou a dědou usedáme ke štědrovečerní tabuli. Nesmí chybět polévka, kapr a bramborový salát, který dělá můj tatínek podle Zdeňka Pohlreicha a je to jediné jídlo, které za celý rok připravuje,“ uvádí s úsměvem Habáňová.