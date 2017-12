Mariah Carey zhubla: Její drobný přítel už ji dokonce udrží v náruči

Mariah Carey s přítelem Bryanem Tanakou Profimedia.cz

Hmotnost se letos slavné zpěvačce opět vymkla v rukou. Když v létě vystupovala v Las Vegas v odvážných kostýmech, byl jí pořádný kus. Před Vánocemi se však se svým hitem All I Want For Christmas Is You vrátila do Nevady s viditelně užšími stehny. Zpěvačka měla údajně podstoupit operaci žaludku, aby se přestala přejídat. Výsledek je každopádně na jejím těle znát.

„Ten nejlepší vánoční dárek všech dob,“ napsal Bryan k fotce, na níž drží v náruči lehčí Mariah. Oba vypadají maximálně spokojeně. Vánoce se u nich očividně povedly. Na jejich stole ale nejspíš chybělo cukroví, aby zpěvačku opět nepokoušely chutě. ■