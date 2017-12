Jiří Pomeje promluvil o rakovině a půstu. Foto: archiv J. Pomeje

42 dní naděje na život. Tak nazval svoji stránku na sociální síti Jiří Pomeje (53), když se rozhodl opomenout všechny lékařské rady a místo toho, aby v boji s rakovinou podstoupil radikální operaci , kdy by až do konce života mluvil jen prostřednictvím takzvaného "slavíka", zkusil alternativní metodu rakovinu hlasivek vyhladovět .

Nikomu rozhodně neříkáme, že je to správná cesta. Jiří Pomeje čtyři desítky dnů držel přísný půst, zhubnul pětadvacet kilo a jeho lékař poté nevěřil vlastním očím. Každému se to ale vyplatit nemusí. Na své stránce se dlouho neohlásil, nyní ale oznámil konec hladovky. A prý s těmi nejlepšími výsledky.

"Slíbil jsem, že až to skončí, tak dám vědět výsledky a dneska je ten krásný den, kdy by se měla plnit přání," řekl ve svém dlouhém příspěvku, kdy se po dlouhé době na své stránce ohlásil, že půst držel dlouhých 44 dní a má opačný problém, něco vůbec polknout. Všechno jídlo se mu zdá příliš sladké nebo slané.

"Ve středu jsem byl na výsledcích u pana doktora Filipovského, podíval se mi do krku a v podstatě mi řekl to, co jsem chtěl o Vánocích slyšet. Nebylo to na nic. Celý se mi to zastavilo. Zastavilo se mi šíření rakoviny a zatím nemusím na operaci. Na jedné hlasivce třetina nádoru zmizela a začalo se to ztrácet. Sám pan doktor na to koukal, že je to mnohem lepší, než když na to koukali před operací a mojí hladovkou," popisoval.

"To prý bylo velmi tvrdé a rakovina byla agresivní. Všichni se domnívali, že za dva měsíce mojí hladovky budu mít rakovinu rozšířenou i na druhou hlasivku a budu toho tam mít minimálně dvojnásobně. Je to zázrak. Dal moji kontrolu až za tři neděle, že něco takového ještě nezažil a že to bude odteď hlídat, a že v tomto stádiu si nemusím nechat vzít krk. Zatím," pokračoval.

"Jsem strašně rád, že jsem to doržel a neporušil půst ani jeden den. Ani jednou jsem si nepovolil. Jsem strašně vyčerpaný, ale jsem strašně rád, že mám další čas na to, abych svoji rakovinu léčil a příští Vánoce třeba i normálně mluvil," uzavřel s přáním toho, abychom se nikdy nevzdávali. ■