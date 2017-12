Jak slaví Vánoce nejkrásnější Češka loňského roku? Michaela Feuereislová

A jak to má krásná modelka s vařením? „Neříkám, že neumím vařit, ale nijak se do toho nehrnu. Navíc maminka je tak skvělá kuchařka, že bych si nedovolila jí to pokazit,“ vysvětlila důvody, proč nepřidá ruku k dílu při přípravách slavnostní večeře.

Na stole rozhodně nechybí klasický bramborový salát s kaprem. „Akorát nemáme rybí polévku, protože ji nikdo u nás nejí. Maminka vaří hrachovou, která je fantastická ,“ popsala Česká Miss 2016 menu, ve kterém nechybí ani několik druhů cukroví.

Nejvíce se modelka těší na pohádky a klidnou atmosféru, která ji v Praze hodně chybí. „Mám v poslední době hodně práce, což je skvělé. Jsem za to moc vděčná, ale člověk pak musí oželet právě tu pohodu. Navíc teď i hodně jezdím za prací do zahraničí, takže jsem často sbalená v kufru,“ přiznala.

Nedávno si Andrea splnila sen a stala se tváří největšího kosmetického veletrhu v Praze. Její vizuály se poprvé objeví v příštím roce. „Moc se na to těším, byla to pro mě opravdu jedinečná příležitost a splnění snu. Takovéto kampaně se moc často neobjevují,“ dodala kráska, která tak převzala pomyslné žezlo po modelce Renatě Langmannové. Před ní se v kampani objevily i Jitka Boho a Andrea Verešová. ■