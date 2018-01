Nejkrásnější muzikálová zpěvačka je na mejdanech za drsňačku: Zásadně pije jenom panáky. A ne málo

Betka Bartošová Super.cz

"Snažím se pít zásadně tvrdé, protože z toho je mi druhý den nejméně špatně. Víno pít vůbec nemůžu. To pak ležím s totální kocovinou a všechno mě bolí," svěřila Betka, která je tak jednou z mála dívek a dam, které si dávají s pány panáky, místo aby decentně upíjeli vínečko. "A všichni mi to závidí," smála se.

Možná je to díky jejím slovenským genům, že její organismus tvrdý alkohol dobře zpracovává. "Je pravda, že můj táta pálí a pálenku dělá výbornou. Taky když přijedu domů, tak první, co máme na stole, je právě pálenka. Ale mně ten tvrdý alkohol opravdu chutná, takže ho piju ráda," nestydí se za svoje preference Betka.

A kolik je křehká brunetka schopná vypít? "Svůj rekord neznám. Ale když si dám šest nebo sedm panáků, tak jsem už hodně opilá. Pro někoho, kdo není zvyklý, by to bylo asi docela dost. Partner je taky ze Slovenska, tak to máme naštěstí stejně, a taky si spolu doma někdy dáme večer na zdraví, abychom vypálili červa," uzavřela. ■