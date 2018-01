Připadá si tlustý: Nejhezčí zpěvák z poslední Tváře se chystá na drsnou dietu

Jan Kopečný se dal na hubnutí. Super.cz

Zpěvák Jan Kopečný se dostal do širšího diváckého povědomí díky natáčení poslední odvysílané řady show Tvoje tvář má známý hlas. A tam se předvedl i do půl těla, takže divačky mohly ocenit jeho vymakanou postavu. Už to prý ale není to, co bývalo, i když se do půl těla svléká i v muzikálu Muž se železnou maskou.

"Já si totiž trochu namyšleně myslel, že zvládnu jak Tvář, tak k tomu zkoušet muzikál a k tomu ještě hraní, kšefty a koncertování. Jednak, že se figura udrží sama a pak, že to zvládnu, co se energie týče. Dřív jsem zkoušel několik muzikálů najednou a dalo se to. Ale tohle mě srazilo a dobíjel jsem energii tím, že jsem jedl sladké, a ne málo. A k tomu ještě pil energetické nápoje," přiznal.

"Šlo to plíživě, ale najednou jsem si uvědomil, že už to není to, co bylo. Takže 1. ledna začínám a nastoupím do fitka a na změnu stravovacího režimu. Mám jídlo docela rád, ale nevadí mi, že si nedám sladké anebo utopence. Budu jíst jenom to, co tělo opravdu potřebuje a tolik, abych zbytečně nepřibíral," uzavřel. ■