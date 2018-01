Oslavila 40, ale na botox nespěchá: Česká Edith Piaf je pyšná na svoje vrásky na čele

Radka Fišarová Super.cz

Zpěvačka Radka Fišarová (40) oslavila těsně před svátky čtyřicetiny, což už je u ženy obvykle přelomové období. "Musím říct, že je to krásný a neměnila bych. Zavzpomínala jsem na těch posledních deset let s trojkou na začátku, kdy se odehrály pro mě zásadní věci, díky kterým si tu čtyřicítku opravdu užívám," řekla Super.cz.

Radka potkala svého osudového muže Jiřího Hánu a narodil se jim syn Oskar, kterému je teď pět let. "Prožívám moc hezký věk a myslím si, že jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Je to všechno v hlavě. Mojí tetě je třiadevadesát a koukali byste, jaká je to šťabajzna. To já jsem proti ní ořezávátko," míní.

Spokojená je i s rolemi, které ji potkávají, i když už nemá věk na Julii. "Rolí je spousta, ať už je to Mamma Mia!, akorát je ta čtyřicítka i na královnu Annu Rakouskou v Muži se železnou maskou, ale pro mě osobně je nejdůležitější právě role maminky. Konečně taky dorůstám do věku, kdy mi snad už všichni budou věřit i šansony, na které jsem podle některých byla příliš mladá," myslí si Radka.

S tím souvisí i to, že nechce předstírat, že je mladší, a zkoušet magii plastických chirurgů. "Na botox se opravdu nechystám. Na svoje vrásky na čele jsem pyšná," uzavřela Fišarová. ■