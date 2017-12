Aleš Háma Super.cz

Užije si Vánoce s rodinou, ale už 26. prosince Aleš Háma (44) hraje v divadle. "Vzpomínám si, že když jsem pracoval před dvaceti lety v rádiu, tak jsem dokonce od čtyř do půlnoci na Štědrý den vysílal, ale od té doby, co mám rodinu, si to hlídám," svěřil nám herec.

Aleš si o vánočních svátcích zahraje v Mýdlovém princi. "A já mám v plánu jít se na něj podívat, protože jsem viděla premiéru a chtěla bych to vidět znovu," doplnila jeho manželka, designérka Gábina. Do divadla možná zamíří i jejich starší syn. "Prodává tam programy a dělá uvaděče. Mezitím se může i učit, ovšem podle studijních výsledků to moc nevypadá, že by to skutečně dělal," krčil rameny Aleš.

Jáchym začal s brigádou, aby si našetřil na novou kytaru. Podle rodičů ho to ale prý do šoubyznysu moc netáhne. "Myslím, že tuhle ambici vůbec nemá. Baví ho hrát spíš u ohně," míní Gábina. "To spíš ten mladší, Mikuláš. Ale ještě uvidíme," dodal Aleš. ■