Štíhlé postavě obětuje potěšení z mlsání: Tahle moderátorka cukroví nejí vůbec, salát jen ochutná

"Já sice peču cukroví, ale sama ho nejím. A salát jenom uzobnu na Štědrý den, pak už vůbec. Hlídám se, protože kdybych si toho dala víc, hned by to bylo vidět a na kameře každý špek vyleze. Ale je to celoživotní utrpení," svěřila Štěpánka, že k udržení štíhlé postavy zdaleka nestačí jenom běhání kolem jejích dvojčat.

"Moc bych chtěla cvičit, ale nemůžu se dokopat k pravidelnosti a mám takové tušení, že už se do smrti nedokopu. Občas jdu, baví mě pilates. Ale pravidelnost tam není. Takže si dám jako každý rok předsevzetí, že začnu cvičit a opět ho, jak se znám, nedodržím," uzavřela. ■