Reklama na cvičení ve fitku? Holandská topmodelka zvedala činky jen v prádélku. Vypadala úchvatně!

Romee Strijd má cvičení v krvi... Profimedia.cz

Romee patří k andílkům Victoria´s Secret a do svého tradičního originálního adventního kalendáře si ji vybral magazín Love. Ten s nádhernými modelkami natáčí žhavá videa a každý den jedno zveřejní a poskytne z něj ty nejlepší záběry, jimiž se nyní můžete pokochat i vy.

Místo čokoládiček nabízí tento adventní kalendář svým čtenářům ty nejkrásnější modelky! Romee Strijd se svlékla do prádélka a před zrcadlem se pustila do posilování s činkami. Pohled na její vysportované tělo jistě dostane do varu nejednoho muže.

Romee není v modelingu žádným nováčkem. Na svém kontě má dále spolupráce se značkami Alexander McQueen, Burberry, Celine, Louis Vuitton, Prada, Vera Wang, Michael Kors či Calvin Klein. Největším úspěchem této modelky je ale již zmíněná práce u Victoria´s Secret. ■