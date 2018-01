Miminko zplodil v nemocnici po probuzení z narkózy: Intimní chvilkou oslavil Michal Kavalčík operaci krční páteře

Michal Kavalčík Super.cz

V létě se herec a moderátor Michal Kavalčík (42) stane podruhé tatínkem. Doufá, že se mu po synovi Alexovi, kterého má z bývalého vztahu, vydaří dcera. "Hodně jsme pracovali na tom, aby to byla holčička. Tak uvidíme," smál se Michal.

Miminko se páru podařilo zplodit na dost neobvyklém místě. Počali jej totiž v nemocnici, kde Michalovi operovali krční ploténku. "Bylo to, jak to mělo být. Michal měl tedy naštěstí soukromý pokoj, takže nás neokukovali další pacienti. A protože byl po narkóze, tak třeba bude miminko dobře spát," přišla se svojí troškou do mlýna jeho partnerka Zuzana. Intimní chvilkou prý oslavili, že operace dobře dopadla.

Zuzka je tedy ve třetím měsíci, a už prý i trochu přibrala. "Nějaké kilo navíc už tam bude, ale zatím se to rozložilo všude, nejen do břicha," svěřila. "A stojí to teď víc peněz, protože Zuzanka nejen obědvá, ale dává si i dva dezerty a svačinu má jako druhý oběd," směje se Michal. ■