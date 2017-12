Tříletý syn už jí pomáhá s přípravami na Vánoce. Někdejší pohádková princezna se snaží uspořádat kouzelné svátky

Kristýna Janáčková si s tříletým synem Vánoce krásně užívá. Foto: Amazingjewelry (2x)

„Konečně první Vánoce, kdy neřeším stres kolem nákupů dárků či výzdoby. Stihla jsem všechno včas, a tak si se synem užíváme procházek, vánoční atmosféru Prahy a chodíme i do divadla,” pochvaluje si herečka, kterou jsme potkali na návštěvě klenotnictví.

„Tentokrát jsem si přišla vybrat něco pro sebe. Oblékla jsem si krásné šaty od oblíbené návrhářky Lasy Eye, nechala se učesat mou kamarádkou, kadeřnicí Míšou, která je přítelkyní herce Martina Písaříka, a vyrazila si udělat radost,” pochvaluje si Kristýna, která je švagrovou Ani Geislerové.

Ta si mezi šperky vybrala nejen řetízek, náušnice, ale i hodinky. „Dlouho jsem po hodinkách toužila. Měla jsem jasnou představu, které si chci koupit a roky jsem je nemohla sehnat. Teď přišla vhodná příležitost a já si nakonec stejně vybrala jiné, než ty, které jsem přesně chtěla,” přiznala Janáčková.

Po narození syna prý problém s časem nemá. „Chtěla jsem se plně věnovat synovi, až teď, když chodí do školky, jsem začala více pracovat. Nechtěla jsem si pořizovat paní na hlídání, pomáhá mi partner i rodina, takže se to dá skloubit zatím velmi dobře,” pochvaluje si Kristýna.

Herečka by si určitě další dítě přála, ale raději nic neplánuje. „Plány jsou na nic, ty většinou nevyjdou. Nechávám to všechno na přírodě, to je asi to nejjistější,” řekla.

A jak to mají doma s psaním dopisů Ježíškovi? „Letos poprvé syn psal a bylo to kouzelné. Je moc hodný, pomáhal mi péct, zdobil stromeček, takže asi nějaký ten dáreček od Ježíška dostane,” dodala. ■