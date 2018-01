Volali na ni Pepo: Jovanka Vojtková zastoupila na pařbě lídra Kabátů velmi zdatně, i co se popíjení týče

Jovanka Vojtková Super.cz

"Ale asi bych mu nedělala dobrou vizitku. Já jsem, co se tvrdého alkoholu týče, úplný začátečník," bránila se Jovanka, když na ni manželovi přátelé volali "Pepo" a nutili ji do jednoho panáka za druhým. "S dětmi jsem odvykla a musím pít velmi opatrně, protože si chci ten večer užít a ne do rána telefonovat do záchodové mísy," smála se bývalá tanečnice.

"Nevidím to na moc dlouho. Mám domluvený odvoz, přijede pro mě kamarádka a děti mi hlídá neteř. Tak se jen pozdravím se známými a ty hruškovice si dám nejvýš dvě. Radši v sobě nebudu probouzet svoje balkánské kořeny," tvrdila. Nakonec se ale bavila velmi dobře, panáčků padlo o něco víc, než plánovala, a pustila se i do bujarého tance. ■