Hruškovice tekla proudem: Marian Vojtko přestal brát antibiotika, aby mohl řádit na mejdanu

"Snad to teď můj doktor neuslyší. Už před dvěma měsíci jsem měl jít na pravidelnou kontrolu a odběry krve, ale práce mi to nedovolila. Dozpíval jsem 21. prosince, teď mám volno, to se dám dohromady. A mám ostropestřec mariánský na regeneraci jater," prozradil na předvánoční párty, než do sebe začal lít hruškovice.

"Začínám až 4. ledna v Ostravě koncertem v kostele s orchestrem, tak se musím připravit. Doufám, že zase neonemocním, nás tenory něco ofoukne, a už v tom lítáme. V Plesu upírů pak začínáme druhý lednový týden, s producentem Františkem Janečkem (73) jsme si popřáli krásné Vánoce a domluvili jsme se, že až se zase sejdeme, každý si doneseme svoji oblíbenou lahev alkoholu a připijeme si na další krásnou a úspěšnou sezónu Plesu upírů i Fantoma opery," zve Marian i po Novém roce na představení v GoJa Music Hall. ■