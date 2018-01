Petr Janda se raduje: O Vánocích bude obklopen ženami, manželkou, čtyřmi dcerami a vnučkou

Petr Janda je o svátcích obklopen rodinou. Super.cz

Radost mu kalí jen to, že manželka Alice je trochu nemocná. Kvůli tomu se ani dlouho nezdržel na tradičním předvánočním večírku divadla Broadway a spěchal domů s léky. "Snad se z toho dostane. Ale večeři mám stejně převážně na starosti já. Dělám salát a smažím řízky, na ni zbývá jen rybí polévka," prozradil, že je o Vánocích pánem kuchyně.

A snad se na nás nebude zlobit, když prozradíme, co dcery pod sromečkem najdou. "Stará se o to spíš žena, ale jsou to samé panenky, plyšáci, nějaká lega a puzzle, ale je toho spousta. A pro ty velké se kupuje většinou nějaká parfumerie, voňavky a kosmetika," vypočítal. ■