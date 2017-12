První svátky s roztomilým synem: Prostořeká mamina Štíbrová se pochlubila tímhle vtipným vánočním přáním

Vánoční přání Nikol Štíbrové Foto: Instagram N. Štíbrové

S přítelem Martinem se teď pochlubila originálním vánočním přáním, kterému vévodí roztomilý syn.

„Tak my vám přejeme hezké Vánoce. Je jasný, že do svátků plných klidu a pohody to bude mít opravdu daleko, ale důležitý je se nepo..že jo. I když tady Mates není ten správnej příklad vlastně,“ vtipkovala jako vždy dobře naladěná Štíbrová, v jejíž domácnosti je nuda cizím slovem, což je z vánočního poselství této sympatické blondýny jasně patrné. ■