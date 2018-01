O Vánocích má Tereza Kostková rodinku pěkně pohromadě: U stromečku se potká i s bývalým manželem

Vánoce jsou pro herečku hlavně rodinnými svátky. Michaela Feuereislová

„V tomhle je Toník poctivec a každoročně napíše dopis. Vždycky ho dá za okno a do druhého dne zmizí. Tentokrát jsme ho napsali v rámci nákupů v hračkářství, kde ho odevzdal skřítkovi,“ přiznala Tereza, která sama na vánoční atmosféru ve svém dětství ráda vzpomíná.

Co se týče výběru hraček, v tom má celkem jasno, protože syn rád staví z kostek a s oblibou si hraje na to, že točí filmy a stříhá si je. „Strašně ho baví nauka o světě. Ten jeho přehled mě až fascinuje. Já jsem jako malá byla spíš holčička, co ráda tančí a maluje.“

Vánoce prožije Tereza Kostková s rodiči a u stromečku nebude chybět ani její bývalý manžel Petr Kracik, kterého na svátky pozvala. „Naše rodina se takto schází každoročně. Potom vyrazíme s Toníkem na hory do Pece pod Sněžkou. Jezdíme tam i na psí spřežení,“ prozradila plány herečka.

Tereza chce synovi připravit krásný konec roku. „Je to moc prima kluk. Věřím, že pod tím stromečkem najde všechno, co si přál,“ dodala spokojeně herečka, která se stíhá věnovat i pracovním povinnostem.

„Nejnověji jsme uvedli v Divadle v Rytířské hru Můj nejlepší kamarád, na Broadwayi hraji v Mýdlovým princi a k vidění jsem i ve Viole a v Divadle Palace. Je to pestré, nestěžuji si,“ dodala. ■