Rozvod je už vyřešenou záležitostí. Roman Vojtek si Štědrý den užije s partnerkou, pak oslaví svátky i s dětmi

Vánoce Vraspírová oslaví i s dětmi svého partnera, který je má z předchozího vztahu s produkční Terezou. Michaela Feuereislová

„Mám ještě sestru, která přijede z Anglie, aby mohla být se mnou, pojede k nám do Řitky, kde bydlíme s Romanem. A aby si ji užili i rodiče, tak přijedou taky. Přestože jsou rozvedení, mají spolu hezký vztah,“ pochvaluje si Petra, která se těší i na velkolepé menu. „Každý jí trošku něco jiného, ale ryba to bude. Jen asi vynecháme kapra, protože u nás spíš jedeme v lososu a tuňáku,“ přiznala.

Nejvíce se Petra těší na dárky, které byla společně s Romanem pořídit. Její vztah s jeho dětmi je totiž moc hezký, ale trošku na tom musela pracovat. „Romanovy děti jsou úžasné, Editka je naštěstí velká slečna a nechala si vysvětlit i to, že se rodiče rozešli. Sama totiž vidí, že i já mám rodiče rozvedené. Jinak Benďa mě zná od pěti měsíců, takže si ani nepamatuje, že bych se najednou někde objevila,“ vysvětlila nelehkou záležitost.

A jaké dárky vlastně v hračkářství, kde si děti užívaly atrakcí a ona mohla v klidu vybírat, pořídila? „To já vám nemůžu prozradit, nebylo by to pak překvapení. Každopádně jsme si s Editkou prohlížely úžasné fixky, kterými můžete sama tvořit barvy, mizíkovat nebo dělat 3D obrázky. Ona je moc kreativní a šikovná, takže nabídka toho, co jí koupit, je celkem široká,“ pochvaluje si zpěvačka. Benedikt zatím miluje autíčka, takže tam má Petra celkem jasno.

Tím, že Petra odešla z Plzně a práci má v Praze, nepojede na západ Čech ani na Silvestra. „Na konci roku nemám práci, budeme s dětmi, moc se na to těším. Plánujeme program, aby to děti měly hezky pestré,“ dodala. ■