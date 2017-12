Martin Dejdar vybírá pod stromeček i odvážnější dary: Manželka se klidně může těšit i na spodní prádélko

Herec rád vybírá i odvážnější dárky. Foto: Boux Avenue Chodov (4x)

Herec a moderátor Martin Dejdar (52) se svou ženou tvoří pár už pěknou řádku let. Když si totiž v roce 1994 bral na chorvatském ostrově Krk svou budoucí partnerku Danielu, sám možná netušil, jak jim to bude po více jak dvaceti letech pořád klapat.

„Máme hezké manželství, jsem za to moc rád. Daniela je úžasná žena a já si nemohl přát lepší,“ pěl chválu herec na svou manželku. Pro tu také rád a s láskou vybíral dárky pod stromeček, o které si u Dejdarů pořád píší Ježíškovi.

„Já jsem o Vánocích vždycky dostával to, co jsem si přál, protože jsem byl hodný a Ježíšek mi to přinesl,“ přiznal Dejdar, který prý sem tam nějaký měkký dárek v mládí dostával také. „Dřív jsem oblečení nesnášel, asi jako každé dítě, ale teď, čím jsem starší, tím raději dostávám ty takzvané měkkouše,“ zavzpomínal.

Oblečení ostatně dostává ráda i jeho žena. „Nemám problém jí koupit cokoliv, nákupů spodního prádla se určitě nebojím, není to přeci nic nehezkého, naopak. Splním si sám hezké přání,“ potutelně dodal. Navíc pokud manželce prádlo či cokoliv jiného koupí, vždycky má Daniela pod stromečkem překvapení. „Asi jako každá žena i ona je z neznámého balíčku nadšená, dodal herec.

S nákupy o vánočním shonu problém sice nemá, ale tlačenice moc nemusí. „Pro rodinu se rád obětuji, ale přiznám se, že půl hodiny parkovat a dvě hodiny vyjíždět z parkoviště, to není nic pro mě,“ dodal.

A jak vlastně Martin rád nakupuje? „Teď už jsem docela v pohodě. Dříve jsem se tomu stresu chtěl vyhnout a lítal proto do Ameriky se seznamem dárků, které jsem pomáhal Ježíškovi sehnat,“ dodal Dejdar, který během svátků určitě někam pojede za teplem nebo za sněhem. ■