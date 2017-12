Otevřená zpověď, ze které mrazí: Ladislav Mrkvička promluvil o svém zdraví, depresích i konci kariéry

Ladislav Mrkvička Foto: Petr Hloušek, Právo

„Mám Parkinsonovu chorobu a také diagnózu polymyalgia rheumatica, což je podle mého neodborného hlediska zánět všech kloubů, šlach a svalů. Všechno mě tak bolelo, až mě to znehybnilo. Vypadalo to, že skončím na vozíčku. Ale nějakým zázračným způsobem jsem se dal dohromady. Funguju,“ přiznal Mrkvička s tím, že byl na tom nejhůř letos v létě.

Krom jiného herec také přiznal, že občas trpí depresemi, úzkostnými stavy a zažíval chvíle, kdy ztratil chuť do života. „Antidepresiva mě příšerně zmáhala, dostával jsem se do stavu otupělosti. S depresemi si hraji už tak deset, možná patnáct let a chvílemi to bylo až sebevražedné. Měl jsem stavy, že jsem nemohl vylézt z baráku, bál jsem se lidí, měl jsem úzkosti. Před představením mě často zachvátila příšerná panika, že neřeknu ani slovo,“ přiznal herec, který příští rok oslaví osmdesátku.

Z divadelních prken už Mrkvička odešel a nechce se vracet zpátky. „Kvůli nemoci jsem zrušil tři představení a už jsem se nevrátil. A nevrátím. I když můj zdravotní stav je teď o hodně lepší, než jak jsem na tom byl během prázdnin,“ přiznal s tím, že se možná ještě objeví v jednom novém filmu. „Možná budu ještě příští rok točit jeden film, a tím to končí,“ dodal. ■