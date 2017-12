Nedodržela slovo: Lucie Křížková slibovala, že skončí s předváděním spodního prádla. A zase se ukázala na mole polonahá

Lucie Křížková Super.cz

Vždycky říká, že je to naposledy. Lucie Křížková (33) se chce už profilovat jako moderátorka, ne jako modelka. Nicméně opět jsme ji viděli na molu, jak předvádí spodní prádlo. V tom se ostatně ukázala už těsně po šestinedělí, když se jí narodilo druhé dítě, dcera Lola.

"Je to pravda. Už asi potřetí jdu naposledy. Vždycky si opravdu sama říkám, že je to naposledy, ale někdo mě zase přesvědčí a přemluví. Tady to bylo hodně na poslední chvíli, protože za někoho zaskakuju," svěřila nám na charitativní akci v odsvěceném kostele Sacre Coeur, jehož součástí byly i dvě módní show.

"Už si na mole nejsem tolik jistá a roli modelky si tolik neužívám. Ale zase říkám, kolikrát to ještě do konce mé kariéry bude. Kolem mě jsou holky, kterých se ani radši neptám na věk, a já jsem dvojnásobná máma. Nemyslím si, že bych na to neměla postavu, ale stydím se víc, než jsem se stydívala dřív," přiznala.

Figuru má skutečně záviděníhodnou. "Kdybych na to neměla, na molo si nestoupnu. Naopak bych mohla vážit víc. Potřebovala bych pár kilo přibrat, jsem hubenější, než bych chtěla být. Snad ty vánoční svátky zafungují a dostanu dvě tři kila nahoru," má Lucka úplně jiné předsevzetí než ostatní ženy. ■