Tloustne a hubne na střídačku: Teď má Eva Decastelo postavu snů, po Vánocích to prý bude zase jinak

Ještě před pár měsíci byla oplácaná. Teď je moderátorka Eva Decastelo (39) krásně štíhlá. Dotáhla to na míry 90-60-90 a kdyby neměla pouhých 158 centimetrů, klidně by mohla předvádět na mole spolu s modelkami.

Takhle charitativní akci, kterou pořádal Petr II. Michael Christian Andreas Vojtíšek, kníže von Hahn a hrabě z Levantis, pouze spolumoderovala. Na starosti měla dražbu. Výtěžek šedesát tisíc korun poputuje na podporu fotbalové mládeže Bohemians Velvary a Hospice Dobrého pastýře Čerčany.

No a jak se Evě, které to na mole v obtažených koktejlkách moc slušelo, povedlo zhubnout? "Mám teď hodně práce, takže nestíhám jíst. Nic zdravého v tom není. Ale až se potkáme v lednu, tak to mezitím doženu. Přes Vánoce budu jíst, nebudu cvičit, nebudu pracovat, budu si hrát s dětmi a pak budeme mít opět téma, že jsem přibrala," smála se Eva.