Vánoce a Nový rok jako přes kopírák už roky: Mahulena Bočanová nemá změny ráda

Mahulena Bočanová Super.cz

"My jsme taková autistická rodina, která nic nemění a máme rádi ty naše stereotypy. Už desátou sezónu tahle jedeme do jižních Čech na chaloupku. Je to klasické stavení, kde se vaří a peče na peci, to tedy dělá sestra. Já bych to nezvládla," vyprávěla nám a popsala, jaké tedy mají s dcerou úkoly v rámci přípravy štědrovečerního menu.

"Jezdíme tam vždycky na týden, už pátý den cítíme, že už by taky rádi měli svůj klid. Pak máme velké Vánoce s mými pražskými kamarády u nás doma, kde si dáváme dárky, a pak klasika, zase jako každý rok, jedeme do Pece pod Sněžkou. Prostě stárnu a dělám pořád dokola to samé," smála se Mahulena. ■