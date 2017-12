Plus size modelka ukázala své oblé křivky v bikinách a otestovala nosnost velblouda

Ashley Graham Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Váha Ashley Graham (30) je nadstandardní, přesto patří do desítky nejlépe placených modelek světa. Její tělesné bohatství nejvíce vynikne v plavkách.

Slavná boubelka jednou provždy změnila nazírání na ženy, které mají pár kil navíc. Se svou kyprou postavou je vytíženější než leckterá štíhlá modelka. O její tvary krev a mlíko je stále větší zájem. Ashley pracovně vyrazila do Maroka, kde vystavila své pověstné tvary.

Modelka v Agádíru vyrazila do pouště, kde vystřídala několikero plavek. Nová kampaň situovaná do afrických scenérií ještě není na světě, Ashley se ale na Instagramu pochlubila alespoň záběry z jejího zákulisí. Milovníci plnoštíhlých žen si přijdou na své. O hmotnosti plus size krásky se na vlastní kůži mohl přesvědčit místní velbloud, který ji vlekl na svém hřbetu. ■