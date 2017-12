Televizní moderátorka (52) v plavkách popřela svůj věk: Už 30 let prožívá šťastné manželství

Emma si užívala na Barbadosu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Britská moderátorka známá z televize i rádia se udržuje ve skvělé kondici. Emma je pověstná tím, že umí dokonale popírat svůj věk. V jednodílných se plavkách rozhodně nemá za co stydět. S Grahamem letos oslavili 30. výročí svatby a stále jim to klape. Mají spolu dva potomky, kteří už jsou na prahu dospělosti. Lily je jednadvacet let, Samovi osmnáct.

Emma se v 90. letech proslavila reklamou na šampón. Magazín FHM ji tehdy zařadil na seznam 100 nejžhavějších žen světa.

„Po dvou porodech jsem stále na stejné váze. Teď už je mým dětem kolem dvaceti a jsem v úplně jiné životní etapě. Padesátiny jsem neslavila. Pro ženu je to velmi zranitelné období,“ prozradila Emma v pořadu Loose Women. ■