Po letech nebude Šeredová trávit Vánoce v Česku. Rodinu odveze do italských hor, kde bude dodržovat české zvyky

Alena Šeredová popsala, jak bude letos trávit Vánoce. Super.cz

Slavná modelka a herečka bude Vánoce trávit na horách. Nikoli ale v českých Krkonoších, kde vlastní luxusní chalupu, ale letos vyrazí do italských Alp. „Jezdíme do Čech každý rok, tedy kromě roku, co se narodil Lujzík (Louis Thomas, který se narodil 28. prosince 2007, pozn. red.), protože přišel na svět 28. prosince, a to by mě již nikdo nevzal do letadla. Letos je to ale poprvé, co jede rodina za mnou. Budeme slavit v Itálii,” řekla Alena na finále Czechoslovak TopModel.

I když Šeredová se svými syny nebude koncem prosince ve své domovině, bude jako každý rok dodržovat české obyčeje. „Vůbec neznám italské Vánoce. Všechno bude české. Například kapra mám zamluveného už asi tři měsíce, protože to v Itálii není zrovna běžná ryba. Několikrát jsem paní v rybárně ujistila, že chci skutečně kapra. Budeme mít všechno tak jako každý rok, jen budeme jinde,” říká Alena Šeredová. ■