Vypadala jako nahá: Misska Jitka Nováčková provokovala v hodně odvážných sexy plavkách!

Jitka Nováčková si dovolenou umí užít. Foto: Super.cz/Instagram J. Nováčkové

Česká Miss z roku 2011 samozřejmě potěšila i všechny milovníky ženské krásy. Na sociální síti se pochlubila svůdným snímkem v rafinovaně řešených jednodílných plavkách, ve kterých vypadala skoro jako nahá.

„Kokosová voda, pláž a azurový moře,“ vzbuzovala závist u svých fanoušků sympatická modelka, jež byla po vítězství v Miss kritizována za to, že na modelku trochu moc přibrala. Dnes je ovšem opět štíhlá jako proutek a kdyby náhodou měla nějaké to kilo navíc, vůbec by to nevadilo.

Modelky s žensky tvarovanými postavami jsou totiž v kurzu, o čemž svědčí i snímky v plavkách, které nafotila Česká Miss Supranational 2017 Tereza Vlčková. A to není rozhodně žádná vychrtlá kostřička. ■