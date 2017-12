Sexy modelka se pustila do vánočního pečení. Kvůli horku ze sálající trouby skončila v kalhotkách

Při pečení umí být neskutečně svůdná. Foto: Radim Kořínek

V kuchyni se podle ní člověk musí pořádně odvázat, aby jídlo stálo za to, tvrdí známá modelka Tereza Jelínková, a soudě podle fotografií, které vznikly během jejího vánočního pečení, by každý muž chtěl, aby mu vařila od rána do večera.

„Když už se člověk postaví k plotně, měl by být uvolněný, a tak někdy to jediné, co na sobě při vaření mám, je kuchyňská zástěra,“ usmívá se Tereza, která svými půvaby už pobláznila celou Ameriku, kde vždy více než polovinu roku žije a pracuje. Podle svých slov nejen ráda vaří, ale i jí. „Mám to štěstí, že to na mně není vidět. Asi dobrý metabolismus.“

Jak nám potvrdil její partner, Tereza skutečně nepatří mezi ty modelky, které kolem plotny chodí obloukem. „Vaření je pro mě objevování a radost, proto zkouším ráda nové recepty, řadu z nich si dokonce vymýšlím,“ říká Tereza. „Stejně tak vánoční cukroví. Mám ráda tradice a byt má být na Vánoce provoněný pečením. Jen se snažím pracovat se zdravými surovinami.“

Nicméně ruku na srdce – pokud Tereza servíruje ve stejném úboru, v jakém běžně vaří, mohla by servírovat cokoliv, a všichni by to snědli do posledního drobečku. ■