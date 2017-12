To je ale krásná rodinka: Kamil z Tří oříšků pro Popelku se pochlubil vnuky, manželkou i dcerou

Vítězslav Jandák s dcerou a vnuky Profimedia.cz

A právě na premiéře snímku, ve kterém Jitce Čvančarové coby kouzelnici rupnou šaty a ukáže se v podvazcích, se Vítězslav Jandák pochlubil rodinkou.

Kromě manželky Zdeny a dcery Kláry vyvedl do kina i nejmladší členy krásné rodinky - vnuky Kryštofa a Maxe. Samotný Jandák, jenž si v sedmdesátých letech zahrál jednoho z kamarádů (jmenoval se Kamil) prince Pavla Trávníčka v legendární pohádce Tři oříšky pro Popelku, připustil, že kvůli svému působení v politice značně přibral.

"Dvanáct let jsem se věnoval jen té politice, to se musí dělat na full time. Přestalo mě to ale bavit, nebylo to hezké prostředí, a tak jsem v květnu položil mandát. Dvanáct hodin denně sedíte na zadku, a to není dobré, tak jsem samozřejmě přibral, jako každý," řekl nedávno Super.cz Jandák. Podle svých slov ale ve svém věku už cíleně hubnout neplánuje. Možná mu ale díky návratu k herectví půjdou kila dolů sama. ■