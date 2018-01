Prostorově výrazná herečka byla na premiéře nepřehlédnutelná: A to ani neměla vousy, které nosí ve filmu

Na premiéře byla nepřehlédnutelná stejně jako ve filmu Největší showman. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Havajanku, v jejímž těle koluje britská a novozélandská krev, si Hugh Jackman (49) pro film, v němž ztvárnil hlavní roli, vyhlédl v New Yorku, kde hrála v několika muzikálech včetně Bídníků. V Největším showmanovi jí nabídl roli, po níž nejspíš příliš žen netoužilo. Ve filmu ji totiž hyzdí vousy.

Keala společně se svými kolegy navštívila premiéru v Sydney. Plnoštíhlá hvězda byla z celé sestavy rozhodně nejvýraznější. A na plátně také předvedla nejlepší výkon. V Největším showmanovi zpívá píseň This Is Me, která se už dočkala nominace na Zlatý glóbus. A s velkou pravděpodobností bude usilovat i o Oscara. Pokud se tak opravdu stane, Keala dostane příležitost vystoupit na slavnostním ceremoniálu.

„Měli jsme tam snad všechny tanečníky od Janet Jackson, všechny od Pink, od Beyoncé i od Lady Gaga. Když jsme poprvé natočili scénu, v níž zpívám This Is Me, rozplakala jsem se. Můj sen se právě stal skutečností,“ řekla herečka z výpravného filmu, který ve čtvrtek dorazí do českých kin. ■