Padesátiletá cvičitelka ukázala buchty na břiše. Tělo má pevné jako skálu, manželství nikoli

Davina McCall Profimedia.cz

Když se člověku rozpadne sedmnáctileté manželství, může sedět doma, brečet do polštáře a pitvat se v tom, co (ne)udělal špatně, anebo se třeba může sebrat, sbalit děti a změnit prostředí. Přesně to udělala moderátorka a cvičitelka Davina McCall (50), která i se dvěma dcerami a synem sedla v Londýně do letadla a odcestovala do Austrálie ke své sestře.