Skoro nahý Miro Šmajda maluje svůj ideál v novém klipu z Maroka: A začal zpívat česky!

Miro Šmajda - Ideál Video: Archiv Miro Šmajdy

V čase, kdy všichni interpreti vydávají videoklipy a singly s vánoční tématikou jako na běžícím páse, se původem slovenský zpěvák Miro Šmajda (29) rozhodl svléct do půli těla a jít nekompromisně proti proudu s naprosto pozitivním, letním klipem s textem a záběry nabitými energií, která nakopne asi každého, kdo se zaposlouchá.

"Klip jsem natáčel spontánně v rámci svých podzimních cest po Maroku a částečně doma. Nejnáročnější bylo ‚nafingovat‘ letní atmosféru na přelomu listopadu a prosince v Česku na záběrech na koni, u běhání v lese a kytarování u jezera. Venku bylo kolem nuly, no jsem rád, že to působí, jako bych si užíval letní přírodu ve třiceti stupních," přiznal Miro.

"Text a skladba je mým osobním vyjádřením toho, jak život vnímám a jak bych ho vždy vnímat chtěl. Jen a jen pozitivně. Příroda, les, moře, sport, západy slunce, radost, zvířata, fajn lidi a hudba je to, co mě naplňuje nejvíc, a to je v klipu mým vyjadřovacím prostředkem toho, jaký je můj ideální svět," svěřil Šmajda, který píseň zpívá česky. ■