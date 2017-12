Alice Bendová se svlékla ve filmu, má svůj pořad a čeká ji seriál: Přípravu na Vánoce stihla jen díky angíně

Alice Bendová Super.cz

"Ty nabídky, které tenhle rok přišly, byly tak zajímavé, že jsem je prostě vzala. Ať to byla zimní komedie Špindl s Milanem Cieslarem, kterou jsme teď odpremiérovali, nebo Zoufalé ženy dělají zoufalé věci s Filipem Renčem, které půjdou do kin po Novém roce. To se prostě nedalo nevzít," řekla nám Alice.

"Ale přes prázdniny, když měly děti volno, jsem měla jen šestnáct natáčecích dní, takže to šlo. Naplánovali jsme si to tak hezky, aby to bylo příjemné. K tomu točím svůj pořad Paparazzi, který mám každou neděli a formát mi strašně vyhovuje a baví mě a byla by škoda, kdybych ho nedělala zrovna já. No a od března budu mít zase seriál. Do té doby budu mít trochu volněji," vypočítala.

A jak vůbec stihla předvánoční přípravy? "Vlastně jen díky tomu, že děti měly na začátku prosince angínu a já během té doby stihla nazdobit dům i napéct cukroví," smála se Alice. ■