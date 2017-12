I v občance už je rozvedená, ale pořád má exmanželovo příjmení: Krásnou modelku čeká běhání po úřadech kvůli změně jména

Veronika Chmelířová Super.cz

S Milanem Procházkou je sice rozvedená a má to napsáno i v občanském průkazu, pořád ale nosí exmanželovo příjmení. Modelka se chce ale vrátit ke svému jménu za svobodna a bude se opět jmenovat Veronika Chmelířová (31).

"Občanku mám novou, to se musí hned po rozsudku, takže tam mám nový stav. Pokud jde o změnu příjmení, tak to zabírá čas, protože mi chybí některé papíry a musím na matriku do Znojma, ale ke jménu Chmelířová se budu vracet i na úřadech," svěřila Super.cz.

O tom, že by se měl v jejím životě objevit další muž, nechce mluvit. "Je to všechno ještě hodně čerstvé," míní Veronika, která si zatím užívá volný čas s přáteli. S kamarády, módním návrhářem Mírou Bártou a modelkou a manažerkou Petrou Růžičkovou strávila týden v Dubaji, takže byla na své poměry i docela opálená, když jsme se potkali na křtu kalendáře návrhářky Beaty Rajské, jehož je Veronika stálou tváří. ■