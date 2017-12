Poslední role Jiřího Menzela? Slavný režisér ji stihl natočit před svým kolapsem

Jiří Menzel ve filmu Tlumočník

Doufejme, že to nebyl jeho poslední pracovní počin. Oscarový režisér Jiří Menzel (79) stihl ještě před svým náhlým kolapsem, po kterém skončil v nemocnici, kde jej po operaci mozku museli udržovat v umělém spánku, natočit film.

Ten nerežíroval, ale zahrál si v něm hlavní roli místo původně zvažovaného Juraje Herze, jenž měl v době natáčení zdravotní problémy. A dalo mu to pořádně zabrat. V roli tlumočníka musel totiž střídavě mluvit slovensky a německy.

Film Tlumočník režíroval Martin Šulík a vedle Jiřího Menzela do něj obsadil držitele Evropské filmové ceny pro nejlepšího herce roku 2016 Petera Simonischeka. Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Během cesty se dostávají do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si skládají mozaikovitý obraz světa, který se navenek mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty.

Jiří Menzel vytvořil v Tlumočníkovi titulní úlohu asketického Aliho. Jeho partnera, rakouského učitele, milovníka života se slabostí pro ženy a alkohol, si s chutí zahrál přední rakouský herec Peter Simonischek, jehož proslavila role ve filmu Tony Erdmann, nominovaném na Oscara pro nejlepší zahraniční film 2016. Jak fungovala na první pohled nesourodá hvězdná dvojice Menzel – Simonischek, můžete vidět již nyní v teaseru k filmu.

A co o svých rolích řekli sami protagonisté? „Já si sám od sebe práci nehledám, protože jsem líný,“ přiznal se s úsměvem Jiří Menzel při natáčení filmu. „A jsem i zhýčkaný, protože od svého prvního filmu jsem dělal jenom práci, kterou mi někdo nabídl. Zpočátku jsem byl tak mile-nemile překvapený, protože v Tlumočníkovi to byla opravdu velká role. Ale jakmile jsem si přečetl scénář, tak jsem byl moc rád, že to na mne takhle spadlo,“ dodal.

„Když jsem působil ve švýcarském Bernu, Jiří režíroval v Bazileji hru Mandragora od Machiavelliho, která se stala legendární. Je to opravdu velký režisér, Oscara koneckonců nedostane jen tak někdo. Je to výjimečný člověk, velmi milý a ironický. Máme se vzájemně rádi a vážíme si jeden druhého,“ řekl o spolupráci s Jiřím Menzelem jeho herecký partner Peter Simonischek. ■