Nový přítel má ještě šanci koupit pod stromeček letenku do exotiky: Kateřina Sokolová by se nebránila Vánocům na pláži

Kateřina Sokolová Super.cz

Svátky bude trávit s rodinou, ale také s novým přítelem. Do podnikatele Pavla Kyllara je zamilovaná až po uši. Už jsou spolu přes půl roku a láska jen kvete. Přišel ji podpořít i na charitativní dražbu obrazů autistických dětí pro její nadaci Aut Talk. "Nějak to nakombinuju," smála se.

A jak to bude s přípravou večeře? "Přiznám se, že nejsem velkým příznivcem klasického kapra a bramborového salátu. Tak možná vymyslíme i variantu nějaké restaurace, nějakou zdravější alternativu," musí dbát na figuru modelka. Takže tím, že přece jen upekla i nějaké cukroví, docela překvapila. "Na dárcích si dávám záležet, takže je sháním poměrně dost dopředu," pochlubila se.

Sama by se prý nebránila tomu, aby jí pod stromečkem přistála nějaká letenka do zahraničí. "Nevadilo by mi odletět klidně i na svátky. Vadí mi ten zbytečný shon, když jde hlavně o to, aby byli lidé spolu. Takže by mi nevadilo Vánoce vypustit a odletět někam pryč," uzavřela. ■