Jane Fonda slaví osmdesátiny: 12 fotek ji zachycuje jako sexsymbol, hereckou ikonu i šmrncovní dámu

Jane Fonda v průběhu téměř 60 let Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Dcera slavného herce Henryho Fondy měla ty nejlepší předpoklady zazářit na stříbrném plátně. Její dětství ale nebylo vůbec idylické. Když jí bylo pouhých dvanáct let, její matka Frances Ford Seymour spáchala v den svých 42. narozenin v psychiatrické léčebně sebevraždu. Henry Fonda už půl roku po její smrti vstoupil do třetího ze svých pěti manželství.

Hereckou kariéru Jane odstartovala v roce 1960 filmem Tall Story. O osm let později ze sebe učinila sexsymbol díky sci-fi snímku Barbarella. Svými odvážnými kostýmy se navždy zapsala do dějin kinematografie. Jane však nepředstavovala jen potěšení pro mužské oči. V roce 1972 převzala Oscara za hlavní roli ve filmu Klute. O sedm let později svou sbírku rozšířila díky výkonu v Návratu domů.

V 80. letech si s Dolly Parton zahrála v komedii Od devíti do pěti. Zásadní pro ni bylo drama Na Zlatém jezeře, v němž se v roce 1981 setkala se svým otcem. Henry Fonda byl za svůj výkon oceněn Oscarem. Herci tehdy zbývalo pár posledních měsíců života a cenu za něj převzala dcera.

I když Jane Fonda za sebou měla velké úspěchy, na počátku 90. letech zmizela ze scény. Comebackem pro ni byla komedie Příšerná tchyně z roku 2005. Herectví se věnuje dodnes. Letos si s Robertem Redfordem zahrála ve filmu o pozdní lásce Our Souls at Night.

Všechny své tři exmanžely Jane Fonda našla ve světě filmu. Nevyšlo jí to s režisérem Rogerem Vadimem, hercem Tomem Haydenem ani producentem Tedem Turnerem. S prvním partnerem má dceru Vanessu (49), s druhým syna Troye (44). Stále je ozdobou společenských akcí, kde často zastiňuje i výrazně mladší ženy. ■