Londýn, New York i Paříž o Vánocích vynechává. Kociánová s nadšením každoročně zdobí stromeček na Slovensku

Michaela Kociánová na světovém finále Elite Model Look. Foto: Elite Model Look

„Přítel odlétá s rodinou na Kajmanské ostrovy a budou tam až do 26. prosince, protože Vánoce příliš neslaví. Proto se chystám za svou rodinou,” říká Kociánová, která by si nedovedla představit být jinde než doma. „Vždycky si své pracovní povinnosti naplánuju tak, aby to vyšlo,” říká modelka z agentury Elite, která se nebrání tradičním zvykům. „Já jsem ta šéfová, která zdobí stromeček a pod ním staví Betlém. Na Štědrý den nejíme maso, vaříme kapustnici, na první svátek vánoční chodíme hromadně do kostela. Spíš než o klasických obyčejích je to o tom trávit čas společně.

Myslím, že budu trávit svátky se svou rodinou do doby, než se vdám. Pak budu chtít být se svou rodinou,” říká Míša.

V rodině Kociánové se to letos bude pod stromečkem točit hlavně kolem dětí. „Moje sestra i bratr mají oba mimika, které mají přes rok a půl. Začínají pomalu chodit a právě díky nim budou svátky o to kouzelnější,” zasnila se Michaela Kociánová. ■