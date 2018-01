V jeho modrých očích hrozí utonutí. Víte, že tento krasavec byl inspirací pro filmového Zoolandera?

Tohle je jeden z nejúspěšnějších topmodelů světa. Foto: Elite Model Look

Po vyslovení jeho jména se vám nejspíš jeho tvář okamžitě nevybaví, když se ale zadíváte do jeho hlubokých modrých očí, uvědomíte si, že už jste tohoto muže mnohokrát viděli. Mark Vanderloo je jedním z nejúspěšnějších pánských modelů v historii, a když jsme se s ním setkali v Milánu na světovém finále Elite Model Look 2017, kde zasedl v porotě, nenechali jsme si ujít šanci ho pro vás vyzpovídat.

Vanderloo byl nadšený, že může být součástí show světového významu. „Je to to nejlepší místo, kde začínat s modelingovou kariérou,” říká dánský model. Do italské metropole módy dorazil krasavec sám. Jeho rodina s ním je ale v úzkém kontaktu. „Moje dcera tuhle show právě sleduje prostřednictvím internetu doma v Amsterdamu. Jednak ji zajímá show samotná, jednak se dívá kvůli tatínkovi, který usedl v porotě,” říká.

Zajímavé je, že Mark Vanderloo byl inspirací ke vzniku dnes už kultovní komedie Zoolander. Spojením jeho příjmení s příjmením jeho neméně úspěšného kolegy Johnnyho Zanderse vzniklo jméno filmového modela. „Byl to dobrý nápad, který napadl Bena Stillera. Je to bláznivý a velmi vtipný film a musím se přiznat, že ho mám moc rád,” usmívá se dánský krasavec.

Mark se ve světě modelingu pohybuje od svých dvaadvaceti let. Nabízela se tedy otázka, kdy se hodlá odebrat na odpočinek. On s humorem uvádí, že svou modelingovou kariéru ukončil před patnácti lety. Stejně o něj nepřestává být zájem. „Včera jsem měl práci v Madridu. Beru život tak, jak přichází,” říká Vanderloo, který ale myslí na zadní kolečka. „Mým hlavním zaměstnáním jsou v dnešní době reality. Dalo by se říct, že buduji domy,” říká Mark Vanerloo. ■