Zapomeňte už na shon a stres. Eliška Balzerová vás vánočně naladí

Co pro ni znamenají andělé? Foto: archiv J. Kudláčkové

„Já jsem s andělíčkem prožila celé svoje dětství. Nosila jsem na krku přívěsek, který jsem dostala od babičky. Měla jsem ho opravdu celé dětství, ztratila jsem jej až v Sokole. Určitě i já dám svým vnoučatům andělíčka na krk,“ vyprávěla Balzerová, která se rovněž svěřila, že místo do pionýra chodila na hodiny náboženství: „Moc jsem chtěla mít červený pionýrský šátek, tak mi ho babička ušila a měla jsem ho doma. Do pionýra jsem ale nikdy nechodila, chodila jsem na hodiny náboženství, což na malém městě v dobách minulých byl trochu problém. Moc jsem si oblíbila našeho pana faráře, naučil nás opravdu správným životním hodnotám.“

V souvislosti s anděly zavzpomínala významná česká herečka na svoji profesi. „Andělé mě provázeli i v práci. Vždy to byl symbol něčeho významného. Vzpomínám si, že jednou jsme s panem režisérem Pistoriem zkoušeli inscenaci, kde bylo místo ve scénáři tak speciální, že pan režisér řekl, to je ten okamžik, kdy by tady měl proletět anděl,“ uzavřela vyprávění Balzerová. ■