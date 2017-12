Mohl skončit jako jiný slavný český herec, který se zabil při úniku od milenky: David Kraus má hodně podobný příběh

David Kraus Super.cz

Na nové desce Pánský klub, jejímž autorem je Tomáš Kympl, má zpěvák a herec David Kraus (37) píseň, kterou mu Tomáš napsal na tělo, aniž by o tom věděl. Pojednává o muži, který čeká na okenní římse, až odejde manžel jeho milenky.

"Když jsem písničku s tím textem dostal, tak já mám hrozně rád ironii a sarkasmus, ale tohle jsem opravdu zažil. Tak to mám s řadou písní v mém životě, ty věci, o kterých zpívám, se buď stanou, anebo je mám, jako v tomhle případě, už za sebou," svěřil nám David.

"Utíkal jsem takhle z baráku a nad Staroměstským náměstím jsem sjížděl po okapech," vyprávěl podobný příběh, který před lety velmi špatně skončil pro herce Jiřího Hrzána, otce Báry Hrzánové, jenž se při takovém útěku zabil.

"U mě to naštěstí takhle nedopadlo, mám velký pud sebezáchovy. Ale nebylo zbytí, když nečekaně přišel na návštěvu majitel bytu, ve kterém jsem se ocitnul. Trochu jsem tušil, že by se to mohlo stát, tak jsem měl připravené oblečení v komínku a velice rychle jsem ho na sebe naházel a vyskočil oknem. Připadal jsem si jako Spiderman, když jsem tam pobíhal s holým zadkem," podělil se o svůj příběh.

V této souvislosti jsme probrali i žárlivost. David prý žárlivý není, až si prý jeho partnerky myslí, že je dostatečně nemiluje. "Ale žárlivost je zbytečná, když ta žena bude chtít odejít, třeba s nějakým sportovcem, kterého potká na turnaji, tak odejde. A já nejsem typ, který by zůstal nadosmrti sám," krčil rameny. ■