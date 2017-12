Lucie Hadašová bude mít perný Štědrý den: Musí se postarat o 12 hladových krků

Lucie Hadašová

S bývalou královnou krásy Lucií Hadašovou (31) jsme se potkali na horách. Sama lyžovala naposledy před patnácti lety, ale její muž Jaroslav Bendář (41) je velký lyžař a trvá na tom, aby se na lyžích naučily jezdit i jejich dcery. Té starší už to docela jde, mladší půjde letos do lyžařské školičky.

Rodinka se chystá společně na hory po Novém roce. "Pojedeme do Špindlu, jednak je to kratší cesta než někam do zahraničí a stejně už byly skoro všude termíny plné, a pak jsme patrioti. Ale bojím se, že do lyžařské školy budu muset brzy i já, abych nevybočovala z rodinného programu. Jarda mě asi nenechá jen postávat od svahem se svařákem," smála se Lucka.

Do lyžovačky je ale ještě daleko. Teď Lucie řeší Vánoce. V rodině se totiž střídají, kdo bude hostitelem, a letos to vyšlo na ni. "Takže se u nás sejde celá rodina. My s dětmi, Jardovi rodiče a babička a asi až po večeři přijede švagrová s partnerem a třemi dětmi. Možná přijde i moje sestra. Budu ráda, když si sednu někam na zem, protože už není nikde místo," prozradila nám, že se jich v domě sejde minimálně dvanáct.

Cukroví má napečené, něco prý letos i koupila a promluvili jsme si o menu, které chystá. Rozhodně to ale nebude nic z domácího zvířectva, které doma chovají. "Bude ručně chycený kapr nebo candát, ale že by se objevila nějaká naše ovce nebo krůta, to nepřipadá v úvahu. Já vím, že se krůty jedí, ale ty naše ne. Máme to pro tu krásu, pro chov a aby se holky, i když žijí ve městě, setkaly se zvířaty," uzavřela. ■