Konvičková popsala představu vysněné svatby. Kvůli veselce hodlá bývalá hvězda Tváře uprchnout daleko z Česka

Na levém prsteníčku se ale Markétě leskne prstýnek. „Prstýnek mám, ale otázka při jeho darování nepadla. Svatba zatím ne, dítě taky ne. Chtěla bych ještě hodně cestovat, plnit si sny, Renda se chce stát pilotem, takže to zatím není na pořadu dne,” zavrhla Markéta možnost veselky.

Pokud by se Konvičková někdy vdávala, bude se nejspíš jednat o velmi komorní záležitost. „Když mám narozeninovou oslavu, kde je dvacet, třicet lidí, tak si ji neužiju, protože celý večer lítám a zjišťuju, jestli si to ostatní užívají, místo toho, abych si to užívala sama. Jestli k tomu jednou dojde, tak prchneme třeba na Havaj, do Španělska na útes, nebo někam do Chorvatska a tam se vezmeme,” pospala svou zidealizovanou představu o svatbě Markéta Konvičková. ■