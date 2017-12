Tahle Slovenka uvedla do rozpaků i playboye Piškulu. Nakonec si ho princezna z vánoční pohádky omotala kolem prstu

Zdeněk Piškula a Kristína Svarinská si spolu zahrají v nové pohádce. Herminapress

Půvabná slovenská herečka je ráda, že si roli princezny stihla zahrát ještě před třicátými narozeninami. Na tiskové konferenci České televize jsme se jí ptali, jestli bylo vždy jejím snem zahrát si princeznu. „Nijak extrémně jsem o tom nepřemýšlela, ale je pravda, že asi v koutku duše každá žena sní o tom, že jednou potká svého prince,” říká Kristína. Toho svého prince prý herečka v soukromém životě už potkala. „Doufám, že jsem ho našla. Zatím ale ještě nejsem vdaná, ale myslím si, že v dnešní době není nutné vztah hned zpečeťovat oficiálně,” říká.

Na natáčení dojížděla Kristína ze Slovenska a tak to pro ni bylo ještě o něco náročnější než pro druhé, i tak si to užila. „Bylo to roztomilé natáčení. Točili jsme na velmi zajímavých místech. Pro mě jako pro Slovenku bylo zajímavé vidět vaši zemi zase z jiné perspektivy,” říká Svarinská.

Na tiskovce bylo zjevné, že se Kristína během natáčení spřátelila se Zdeňkem Piškulou. První setkání ale prý probíhalo dost rozpačitě. „Když jsme se poprvé potkali na kamerových zkouškách a spustila jsem na něj slovenštinu, byl ze mě vystrašený. Mezi námi je přece jen deset let rozdíl. Myslím si, že si na to ale zvykl,” směje se Kristína Svarinská, která se objevila v řadě slovenských seriálů a údajně se v roli Slovenky brzy objeví i v nějakém českém. ■