Seriálová herečka je těhotná ve skutečnosti i v roli. V případě potřeby před kamerou zaskočí její dvojče

Sandra Černodrinská čeká dítě. Foto: Archiv TV Nova

„Je to vyučená kadeřnice, a hlavně velmi submisivní žena násilníka, který má dluhy, kam se podívá. Aby mu je pomohla splatit, pronajímá svoji dělohu. Je už potřetí těhotná, prvního kluka má s manželem, teď podruhé odnosí dítě někomu jinému. Je zničená, chtěla by od toho chlapa utéct, ale má s ním dítě, a i proto je pouto k němu docela silné, pořád ho omlouvá,“ říká Sandra k postavě Martiny. Původně měla hrát jinou roli, ale když otěhotněla, skvěle se hodila právě na Martinu.

O svém těhotenství herečka mluví otevřeně. „Někdo říká, že těhotenství je nejkrásnější období v životě ženy, tak já doufám, že to ještě přijde, protože já to teda zatím nezažívám. Nevolnosti sice nemám, zato hrozné migrény ano. Naštěstí v těch nejhorších prvních třech měsících jsem ještě netočila a byly divadelní prázdniny. A teď už je to lepší,“ svěřila.

I když natáčecí plán samozřejmě zohledňuje hereččin stav, s miminkem se počítá v určitém termínu. Kdyby se rozhodlo narodit dřív, v roli zaskočí Sandřina sestra-dvojče Viola. „Šla do toho s tím, že bude takovou mojí zálohou, kdyby se miminko rozhodlo narodit dřív. Ale asi je z toho trochu nervózní. Herectví už se nevěnuje, vystudovala obecnou antropologii a je redaktorka. Sice už jsme spolu hrály, ale přece jen je od herectví nějakou dobu dál, a tak ta tréma bude větší, ale ona to zvládne,“ věří Sandra Černodrinská. ■